Fußball-Bundesliga

Ilzer schimpft nach Elfer und Rot: «Klare Fehlentscheidung»

Hoffenheims Trainer Ilzer hat nach dem 1:5 in München reichlich Redebedarf mit Schiedsrichter Stieler. Bei der Bewertung der Schlüsselszene des Spiels sind sie völlig uneins.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer am Spielfeldrand. Foto: Sven Hoppe/dpa
Hoffenheims Trainer Christian Ilzer am Spielfeldrand.

München (dpa) - Nach dem Bundesliga-Topspiel in München ist es zwischen Hoffenheims Fußballtrainer Christian Ilzer und Schiedsrichter Tobias Stieler noch auf dem Rasen zu einem längeren verbalen Austausch gekommen. Nach dem 5:1 für den FC Bayern waren sie uneins über die Schlüsselszene in der 18. Minute, bei der Stieler nach einem Zweikampf zwischen Bayern-Profi Luis Díaz und Kevin Akpoguma auf Elfmeter und Rot gegen den Hoffenheimer Verteidiger entschieden hatte. In Unterzahl verlor der Tabellendritte dann deutlich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Alternativlos» oder «Fehlerentscheidung»?

Stieler verteidigte seine Entscheidung nach dem Spiel beim Streamingdienst DAZN und nannte sie «alternativlos». Für den Schiedsrichter war es «ein Haltevergehen» von Akpoguma gegen Díaz, der im Strafraum «in der besseren Position» gewesen sei. Der Bayern-Angreifer habe eine Torchance gehabt.

Ilzer sprach dagegen später in der Pressekonferenz von «einer klaren Fehlentscheidung» und urteilte: «Es war überhaupt kein Foulspiel.» Über den Inhalt des längeren Dialogs mit Stieler nach dem Schlusspfiff mochte der Hoffenheimer Coach jedoch nichts verraten: «Das bleibt unter uns.»

TSG-Coach trennt Leistung und Ergebnis

Der Österreicher ließ aber keinen Zweifel daran, dass die Szene für ihn ein Knackpunkt war. «75.000 Menschen haben sich im Stadion auf ein Topspiel hier gefreut. Für die tut es mir ein bisschen leid, dass es dieses Unterzahlspiel geworden ist», sagte er.

Ilzer lobte seine Mannschaft für die in Unterzahl gezeigte Leistung. «In allen Bereichen, die wir kontrollieren können, muss ich den Hut ziehen vor meiner Mannschaft.» Er wolle «Ergebnis und Leistung trennen», sagte Ilzer: «Ich bin überzeugt, dass uns diese Niederlage gewaltig voranbringt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bayern bejubeln 5:1 nach Kane-Elfern und Rot für Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Bayern bejubeln 5:1 nach Kane-Elfern und Rot für Hoffenheim

Die Bayern festigen dank Harry Kane und Luis Díaz gegen Hoffenheim ihre Führungsstellung. Im Topspiel ist viel los: Fünf Tore, zwei Strafstöße, ein harter Platzverweis und ein Patzer von Manuel Neuer.

vor 2 Stunden

Hoffenheims Ilzer stärkt Baumann nach Fehler den Rücken
Fußball-Bundesliga

Hoffenheims Ilzer stärkt Baumann nach Fehler den Rücken

Oliver Baumann patzt beim 4:2 der TSG 1899 Hoffenheim gegen Union Berlin. Der Nationalkeeper will sich unmittelbar nach dem Spiel nicht äußern. Sein Trainer schon.

13.09.2025

Baumann verletzt: Hoffenheimer Ärger über Schiedsrichter
Fußball-Bundesliga

Baumann verletzt: Hoffenheimer Ärger über Schiedsrichter

In einer Aufreger-Szene gegen Dortmund verliert Hoffenheim das Spiel. Nationaltorwart Oliver Baumann ist in doppelter Hinsicht der Leidtragende.

26.04.2025

Erstmals Schiedsrichter-Durchsage in Leverkusen
Fußball-Bundesliga

Erstmals Schiedsrichter-Durchsage in Leverkusen

Erstmals hat ein Bundesliga-Schiedsrichter den Stadion-Besuchern eine Entscheidung nach VAR-Eingriff erläutert. In Leverkusen nahm Robin Braun eine Elfmeter-Entscheidung zugunsten Bayers zurück.

02.02.2025

UEFA räumt ein: Fehlentscheidung nach Cucurella-Handspiel
Fußball-EM

UEFA räumt ein: Fehlentscheidung nach Cucurella-Handspiel

Handelfmeter oder nicht? Das war die große Debatte nach dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. In einem UEFA-Bericht steht nun wohl: Das war ein Fehler.

23.09.2024