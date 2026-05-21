Pfingstwochenende

Im Südhessen soll es besonders warm werden

Dieses Jahr wird voraussichtlich schon Ende Mai die 30-Grad-Marke geknackt. Wer die Hitze nicht mag, kann auf den Feldberg oder in die Rhön flüchten.

Hessen steht heiße Pfingsten bevor. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hessen steht heiße Pfingsten bevor. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Besonders in Südhessen wird am Pfingstwochenende kräftig geschwitzt. «Wir haben ein klassisches Nord-Süd-Gefälle», erklärte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Für Samstag werden etwa im Landkreis Bergstraße Temperaturen bis 31 Grad erwartet, am Pfingstsonntag geht es noch weiter hoch auf 32 Grad. 

In Nordhessen wird dagegen die 30-Grad-Marke voraussichtlich nicht geknackt, hier liegen die Werte am Samstag und Sonntag bei 27 bis 28 Grad. Wer der Hitze entfliehen möchte, kann auf Hessens Berge fahren. So wird es auf dem Feldberg im Taunus sowie den Gipfeln der Rhön 25 Grad warm. 

Noch heißer

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«Nach dem aktuellen Stand wird es am Montag noch heißer», kündigte der Meteorologe an. Für Südhessen werden 33 Grad erwartet, im Norden liegen die Werte bei 28 bis 29 Grad. Möglicherweise hat die Hitze bereits Mitte der nächsten Woche ein Ende, Niederschläge sind jedoch weiterhin nicht in Sicht.

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