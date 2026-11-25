Freiburg (dpa/lsw) - An Baptiste Santamaria erinnern sie sich in Freiburg nur deshalb noch, weil der Fußballer aus Frankreich im Sommer 2020 einen sehr heiligen Namen und hohe Ansprüche mitbrachte. Und weil der damalige Rekordeinkauf für südbadische Verhältnisse sehr teuer und sehr bald wieder weg war. Nur ein Jahr hielt es den 10-Millionen-Euro-Mann im Breisgau. Im Rückblick betrachtet alles nicht so schlimm, weil die Freiburger als direkten Nachfolger einen echten Dauerbrenner verpflichteten: Maximilian Eggestein.

Seit mehr als fünf Jahren rennt Eggestein für die Breisgauer nun schon durch das zentrale Mittelfeld - und ist aus diesem längst nicht mehr wegzudenken. Für Trainer Julian Schuster ist der bald 30-Jährige ein «sehr, sehr wichtiger Baustein». Vor allem aber: immer voll dabei. Vor dem Conference-League-Heimspiel des Sport-Clubs am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und Sky) gegen den niederländischen Spitzenclub Twente Enschede stand nur Eggestein in allen 17 Freiburger Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Platz.

Eggestein: «Es gehört auch immer etwas Glück dazu»

Schon in der vergangenen Saison verpasste er keine einzige Bundesliga-Minute. «Natürlich tut man etwas dafür, dass man fit bleibt. Aber es gehört auch immer etwas Glück dazu, von Verletzungen verschont zu bleiben, das ist kein großes Geheimnis», sagte Eggestein zu Saisonbeginn in einem Interview von «transfermarkt.de». Er bringe eben konstant seine Leistungen. Und schießt auch Tore. Bereits vier in dieser Spielzeit.

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Bei Schuster, der angesichts der Freiburger Dreifach-Belastung mit Europa- und DFB-Pokal gern rotiert, kamen neben Eggestein nur Innenverteidiger Matthias Ginter und Stürmer Igor Matanovic in allen bisherigen Pflichtspielen zum Einsatz - aber eben nicht immer über die volle Distanz. Auf Eggesteins «unglaubliches Verständnis» auf dem Feld kann der Coach nicht verzichten. Wie dieser die «Mannschaftsteile auch miteinander verbindet» sei besonders stark.

Schuster: «Eine überragende Sache»

Als Eggestein vom damaligen Zweitligisten Werder Bremen kam, gab es auch schon viel Lob für den Norddeutschen. «Seine Art Fußball zu spielen und zu denken passt sehr gut zum SC. Er hat eine kluge und klare Spielweise, dazu kommt er auch immer wieder in gute Abschlusspositionen», sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach im Sommer 2021.

Die Einschätzung bestätigte Eggestein seither oft, umso glücklicher war Schuster über die Vertragsverlängerung seines Führungsspielers vor zweieinhalb Monaten. «Eine überragende Sache», meinte der Trainer. «Egges Entwicklung in den letzten Jahren ist bemerkenswert. Er hat eine Riesenbedeutung für diese Mannschaft auf dem Platz und außerhalb des Platzes.»

Ein A-Länderspiel fehlt noch zum großen Glück

Was dem viel Gepriesenen zum ganz großen Glück fehlt, ist ein Länderspiel für die Nationalmannschaft. Immerhin zweimal schaffte es der frühere U21-Auswahlspieler in den A-Kader. Das liegt allerdings mehr als sieben Jahre zurück, als Joachim Löw noch amtierte und DFB-Kicker eher selten aus Freiburg kamen.

Seit der Bundestrainer Jürgen Klopp heißt, sind SC-Spieler in aller Munde. Sie heißen aber Derry Scherhant, Philipp Treu oder Yannik Engelhardt. Eggestein fehlt in der Aufzählung - trotz 230 Pflichtspielen für die Freiburger, deren Kapitänsbinde er oft trägt, weil Linksverteidiger Christian Günter seinen Stammplatz verloren hat.