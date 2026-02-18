Protest-Kultur

Immer mehr Demos und Versammlungen in Hessen

Teils geht es um lokale Themen, teils um Weltpolitik: Frankfurt verzeichnet fast doppelt so viele angemeldete Demonstrationen wie vor fünf Jahren. Auch in anderen Städten steigen die Zahlen deutlich.

Ob die Situation im Iran, pro-kurdische Proteste oder der Kampf gegen Rechts: Auch in Hessen gibt es viele Gründe auf die Straße zu gehen. Foto: Boris Roessler/dpa
Ob die Situation im Iran, pro-kurdische Proteste oder der Kampf gegen Rechts: Auch in Hessen gibt es viele Gründe auf die Straße zu gehen.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Versammlungen und Demonstrationen steigt in vielen hessischen Städten. Landesweite Daten zur genauen Anzahl gibt es laut dem Innenministerium in Wiesbaden nicht, «eindeutig ist aber, dass Versammlungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Frankfurt nimmt bundesweit eine Spitzenposition ein

Beispiel Frankfurt: In Hessens größter Stadt wurden im vergangenen Jahr laut dem Ordnungsamt 2.904 Demonstrationen, Kundgebungen oder Mahnwachen angemeldet. «Damit wurde nicht nur das Vorjahresniveau um knapp 27 Prozent überschritten, sondern die Zahl der Versammlungen hat sich innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt», hieß es. 

Tatsächlich stattgefunden haben 2.491 Versammlungen, das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Und es ist die zweithöchste Zahl nach 2023. «Bezogen auf die Einwohnerzahl nimmt Frankfurt am Main damit im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition ein», hieß es. 

Das thematische Spektrum der Versammlungen sei ausgesprochen breit gewesen, hieß es beim Ordnungsamt. «Im Fokus standen unter anderem Frankfurter Themen wie die Verkehrs- oder Wohnsituation. Daneben mobilisierten bundes- und weltpolitische Themen zahlreiche Menschen.»

Steigende Zahlen auch in Darmstadt und Kassel

Auch in Darmstadt sieht man eine Zunahme von Demonstrationen. Gab es 2022 noch 343, so stieg die Zahl in den Folgejahren kontinuierlich an - auf 487 im vergangenen Jahr, teilte ein Sprecher mit. Angaben über Teilnehmerzahlen könne man nicht machen, «da das sehr unterschiedlich ist und sich mit Thema und politischer Lage auch ändern kann.»

Ebenfalls häufiger demonstriert wurde in Kassel. Dort stieg die Zahl angezeigter Versammlungen einem Sprecher zufolge von 372 im Jahr 2021 fortlaufend auf 458 im vergangenen Jahr. Das entspreche einer Gesamtsteigerung von rund 23,1 Prozent, erläuterte er. 

«Die steigende Anzahl der Versammlungen bringt eine erhöhte Anforderung an die Koordination stark nachgefragter Versammlungsorte, wie beispielsweise des Königsplatzes, mit sich», erklärte der Sprecher. Diese Herausforderung lasse sich in der Regel durch eine frühzeitige und einvernehmliche Abstimmung mit den Beteiligten bewältigen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurter Fastnachtsumzug setzt auf lokale Themen
Brauchtum

Frankfurter Fastnachtsumzug setzt auf lokale Themen

Am Fastnachtssonntag findet unter dem Motto «Frankfurt's Fastnacht wie noch nie, voller Strom und Energie» in Frankfurt in diesem Jahr der Fastnachtsumzug statt. Was ist geplant?

24.02.2025

Tausende bei Demonstration «Merz & AfD stoppen» in Frankfurt
Protest

Tausende bei Demonstration «Merz & AfD stoppen» in Frankfurt

Nach der Annahme des CDU-Migrationsantrags mit Stimmen der AfD kommt es in zahlreichen Städten zu Kundgebungen. Auch auf dem Römerberg werden Plakate in die Höhe gereckt.

30.01.2025

Protest und Gedenken - Hunderte demonstrieren in Berlin
Jahrestag 7. Oktober

Protest und Gedenken - Hunderte demonstrieren in Berlin

Vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags auf Israel ist die Anspannung groß. Die Polizei stellt sich auf mehrere Großeinsätze ein. Zunächst bleiben größere Zwischenfälle aus.

05.10.2024

Demonstrationen

Demo-Rekord in Frankfurt

Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in keiner deutschen Stadt mehr Kundgebungen als in Frankfurt. Aber nicht nur die Zahl der angemeldeten Proteste steigt.

12.01.2024

Konflikte

Stadt Frankfurt verbietet anti-israelische Demonstration

11.10.2023