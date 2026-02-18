Seismograph des Weltgeschehens: Mehr Demos in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob die Situation im Iran, prokurdische Proteste oder lokale Themen wie Verkehr und Wohnen: Die Zahl der Versammlungen und Demonstration steigt in vielen hessischen Städten. Landesweite Daten zur genauen Anzahl gibt es laut dem Innenministerium in Wiesbaden nicht. «Eindeutig ist aber, dass Versammlungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben», heißt es dort. Damit gehe eine erhebliche personelle Bindung von Einsatzkräften der Polizei einher.

Demos als Seismograph des politischen Weltgeschehens

«Versammlungen wirken wie ein Seismograph des politischen Weltgeschehens. Was bei uns oder weltweit geschieht, spiegelt sich oft auch auf unseren Straßen wider», erklärt Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). «Das wurde besonders im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Nahostkonflikt sichtbar und zeigt sich aktuell bei den Entwicklungen im Iran.»

Beispiel Frankfurt: In Hessens größter Stadt wurden im vergangenen Jahr laut dem Ordnungsamt 2.904 Demonstrationen, Kundgebungen oder Mahnwachen angemeldet. «Damit wurde nicht nur das Vorjahresniveau um knapp 27 Prozent überschritten, sondern die Zahl der Versammlungen hat sich innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt», hieß es.

Frankfurt nimmt bundesweit eine Spitzenposition ein

Tatsächlich stattgefunden haben 2.491, das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr - und die zweithöchste Zahl nach 2023 (2.515). «Bezogen auf die Einwohnerzahl nimmt Frankfurt am Main damit im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition ein», hieß es.

Das thematische Spektrum der Versammlungen sei ausgesprochen breit gewesen, hieß es beim Ordnungsamt. «Im Fokus standen unter anderem Frankfurter Themen wie die Verkehrs- oder Wohnsituation. Daneben mobilisierten bundes- und weltpolitische Themen zahlreiche Menschen.»

Steigende Zahlen auch in Darmstadt und Kassel

Auch in Darmstadt sieht man eine Zunahme von Demonstrationen. Gab es 2022 noch 343, so stieg die Zahl in den Folgejahren kontinuierlich an auf 487 im vergangenen Jahr, wie ein Sprecher mitteilte.

In Kassel stieg die Zahl angezeigter Versammlungen einem Sprecher zufolge von 372 im Pandemie-Jahr 2021 fortlaufend auf 458 im vergangenen Jahr an. Das entspreche einer Gesamtsteigerung von rund 23 Prozent. «Die steigende Anzahl der Versammlungen bringt eine erhöhte Anforderung an die Koordination stark nachgefragter Versammlungsorte, wie beispielsweise des Königsplatzes, mit sich», erklärte der Sprecher. Diese Herausforderung lasse sich in der Regel durch eine frühzeitige und einvernehmliche Abstimmung mit den Beteiligten bewältigen.

Foto: Boris Roessler/dpa Auf die Straße gingen Menschen etwa, um auf die Lage der Kurden in Nordsyrien aufmerksam zu machen. (Archivbild)

Warum gibt es für mehr Demonstrationen?

Für den Frankfurter Protestforscher Claudius Wagemann ist die hohe Zahl sowohl inhaltlich als auch instrumentell begründet. Zum einen zeige sie, «dass nach Meinung einiger Bürgerinnen und Bürger die politischen Akteure nicht mehr voll und ganz in der Lage sind, auf ihre Anliegen zu reagieren». Zum anderen sei da die Mobilisierung. «Demonstrationen werden immer mehr als Instrument entdeckt, weil sie eine ganz andere Art von Presse und Aufmerksamkeit erfahren, als das beispielsweise Debattierclubs tun.» Es gehe darum, Öffentlichkeit herzustellen.

«Da die Gesellschaft mehrere Krisen gleichzeitig aushalten muss, zeigt sich nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren auf unseren Straßen eine noch nie dagewesene Protestvielfalt», sagt Innenminister Poseck.

Die Gründe seien vielschichtig: «Die wirtschaftliche Lage, geopolitische Auseinandersetzungen, andauernde Kriege und eine zunehmende Radikalisierung der politischen Ränder tragen zu einem breiten Versammlungsgeschehen bei», sagte Poseck. «Wir befinden uns aktuell in einer außergewöhnlichen Umbruchphase. Die Menschen müssen sich zeitgleich mit vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten beschäftigen; viele nutzen dafür auch die Versammlung als Sprachrohr.»

Großdemos in Gießen im November 2025 erforderten teure Einsätze

Besonders große Proteste fanden 2025 anlässlich der Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen statt. Dort hatten am 29. November rund 25.000 Menschen gegen die AfD und ihre neue Jugendorganisation protestiert - die Mehrheit davon friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Laut den letzten Angaben des Innenministeriums betrugen die Einsatzkosten mindestens fünf Millionen Euro.

Foto: Lando Hass/dpa Die Großdemos in Gießen im November 2025 erforderten teure Polizeieinsätze. (Archivbild)

«Solche Lagen erfordern starken Kräfteeinsatz, hohe Professionalität und große Belastbarkeit», sagte Poseck. Versammlungen seien für die Einsatzkräfte organisatorisch, körperlich und mental kräftezehrend und dennoch ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie.

Protestforscher: Immer mehr aber auch immer kleinere Demos

Politikwissenschaftler Wagemann von der Frankfurter Goethe-Universität beobachtet vor allem ein Versprengen von Demonstrationen. «Ich glaube, es gibt immer mehr - aber auch immer kleinere.» Das sehe man etwa an Wochenenden in Einkaufsstraßen. «Dann stehen dort zehn Leute mit einem Megafon und zwanzig Polizisten.»