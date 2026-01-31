Viele Demos in Frankfurt - Kurden am stärksten
Es geht um Syrien und Iran, aber auch um die USA und Palästina. Die Polizei berichtet von einem problemlosen Start.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Syrien, Iran, USA, Palästina: Bei zahlreichen Kundgebungen haben Menschen in Frankfurt sich für politische Ziele eingesetzt. Bis zum frühen Abend blieb es nach Angaben der Polizei friedlich.
Die meisten Teilnehmer zählte die Polizei bei einer Demonstration für die Rechte von Kurden in Syrien. Die Veranstalter hatten 1.000 bis 2.000 Teilnehmer angemeldet, es kamen laut Polizei aber rund 3.200.
Bei einer Demo zur Unterstützung der iranischen Revolution waren 2.000 bis 3.000 Teilnehmer angemeldet, laut Polizei kamen aber nur rund 700.
Dazu kam eine Mahnwache für den in den USA getöteten Alex Pretti und zahlreiche weitere Kundgebungen, die sich zum Teil ebenfalls auf Iran und Syrien bezogen. Auch hier gab es nach Angaben einer Sprecherin keine besonderen Vorkommnisse. Am Abend war noch eine propalästinensische Demonstration angekündigt mit dem Titel «Globalisiert die Intifada».