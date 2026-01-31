Viele Demos in Frankfurt - Kurden am stärksten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Syrien, Iran, USA, Palästina: Bei zahlreichen Kundgebungen haben Menschen in Frankfurt sich für politische Ziele eingesetzt. Bis zum frühen Abend blieb es nach Angaben der Polizei friedlich.

Die meisten Teilnehmer zählte die Polizei bei einer Demonstration für die Rechte von Kurden in Syrien. Die Veranstalter hatten 1.000 bis 2.000 Teilnehmer angemeldet, es kamen laut Polizei aber rund 3.200.

Bei einer Demo zur Unterstützung der iranischen Revolution waren 2.000 bis 3.000 Teilnehmer angemeldet, laut Polizei kamen aber nur rund 700.