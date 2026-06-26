Immer später und immer teurer: Die Historie von Stuttgart 21

Stuttgart (dpa) - Seit Mitte der 1990er Jahre laufen die Planungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21. Immer wieder wurde die Eröffnung seither verschoben, und auch die Kosten haben sich sprunghaft nach oben entwickelt. Ein Überblick über die Chronologie des milliardenschweren Bahnprojekts.



1994 - Ideenskizze für Stuttgart 21 und Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Neubaustrecke Wendlingen-Stuttgart



1995 - Machbarkeitsstudie für Stuttgart 21 und Rahmenvereinbarung. Die Rede ist von umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro Kosten.



1997 - Entwurf von ingenhoven architects gewinnt den internationalen Architekturwettbewerb



2006 - Baugenehmigung für den Hauptbahnhof



2009 - Vertreter von Bund, Land und Bahn unterzeichnen die Finanzierungsvereinbarung für Stuttgart 21. Kostenstand damals: gut 3 Milliarden Euro und ein Puffer von etwa 1,5 Milliarden Euro. Zum Zeitpunkt der Unterschrift geht man davon aus, dass der Bahnhof 2019 fertig ist.



2010 - Start der Bauarbeiten am 2. Februar. Zeitgleich kommt es zu Protesten. Am 30. September eskaliert der Konflikt: Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, viele Menschen werden verletzt, der Tag geht als "Schwarzer Donnerstag" in die Geschichte Baden-Württembergs ein.



2011 - Volksabstimmung: Am 27. November sprechen sich 58,8 Prozent gegen einen Ausstieg des Landes aus der Finanzierung des Bahnprojekts aus, und damit für Stuttgart 21.