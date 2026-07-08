Landesregierung

In Berlin steigt das große «Hessenfest»

Mehrere Tausend Gäste werden zum Hessenfest in Berlin erwartet. Im Fokus stehen regionale Spezialitäten, Austausch - und gleich zwei Jubiläen.

Beliebte sommerliche Feier: Auch in früheren Jahren war das Hessenfest gut besucht. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Beliebte sommerliche Feier: Auch in früheren Jahren war das Hessenfest gut besucht. (Archivbild)

Berlin (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung lädt am Mittwoch (18.00 Uhr) zum traditionellen Hessenfest in die Landesvertretung nach Berlin ein. Erwartet werden rund 3.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur. Sie können sich auf zahlreiche Informationsstände und ein großes Buffet mit heimischen Leckereien freuen. Auf dem Areal im Herzen Berlins geht es an dem Abend um den kulinarischen Genuss - aber auch ums Netzwerken abseits der Heimat. 

In diesem Jahr werden gleich mehrere Jubiläen gefeiert: Hessen wird 80 Jahre alt und die Landesvertretung 25 Jahre. Das Mini-Hessen in Berlin wurde 2001 auf einem weitläufigen Gelände «In den Ministergärten» eröffnet, es gibt einen kleinen Weinberg und Apfelbäume.

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