In diesen Landesteilen wird es Neuschnee geben

Stuttgart (dpa/lsw) - In einigen Teilen Baden-Württembergs können sich die Menschen auf Schnee freuen. Insbesondere in der Osthälfte und im Norden erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Sonntag weiße Flocken. Laut Prognose setzt dort «markanter Schneefall» ein. Im Nordwesten und in der Mitte des Landes soll es demnach leicht schneien.

Handschuhe sind dennoch überall angebracht: Die Temperaturen liegen zwischen ein und drei Grad, auf der Alb wird minus ein Grad erwartet. Durch Frost und überfrierenden Reif kann es glatt werden.

Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich

Von Sonntagabend an kann es laut dem DWD zeitweise zu unwetterartigen Schneefällen kommen. In der Nacht breite sich der Schneefall bereits aus. Im Nordosten sollte der Schneebesen also parat liegen, da bis zum Morgen «markante Neuschneezuwächse» möglich sind.

So sollen bis Montagvormittag in Ostwürttemberg, Heilbronn-Franken und im Bereich des Odenwaldes zwischen 15 und 20 Zentimeter Neuschnee liegen. In Staulagen können es laut DWD bis zu 25 Zentimeter Neuschnee werden. Südlich der Alb, in der Mitte und im Nordwesten soll es zwischen drei und fünf Zentimeter Schnee geben. Im Schwarzwald sollen laut DWD oberhalb von 700 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen.

Im Süden Regen statt Schnee