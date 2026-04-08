Parken

In Hessen bekommen Schwerbehinderte vorläufige Parkausweise

Schwerbehinderte sind auf Parkerleichterungen angewiesen. In Hessen müssen sie nun nicht mehr so lange auf entsprechende Parkausweise warten.

Hessen ermöglicht vorläufige Parkausweise für Schwerbehinderte. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Hessen ermöglicht vorläufige Parkausweise für Schwerbehinderte. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen können schwerbehinderte Menschen schneller an Parkausweise für Behindertenparkplätze kommen. Die Ausweise würden vorläufig für zunächst sechs Monate von den Straßenverkehrsbehörden ausgestellt und seien bereits während des laufenden Feststellungsverfahrens nutzbar, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit.

Voraussetzung sei der Nachweis, dass ein Antrag auf Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft beim Versorgungsamt gestellt wurde - plus eine fachärztliche Bescheinigung. Bisher war für einen Parkausweis zwingend ein Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes erforderlich. Mit der neuen Regelung werde dieser Schritt vorgezogen, hieß es.

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