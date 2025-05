In Museum an Bild geklebt - Klimaaktivist vor Gericht

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mitglied der Letzten Generation muss sich am Dienstag (10.00 Uhr) unter anderem wegen Sachbeschädigung in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Gemeinsam mit einer weiteren Aktivistin hatte er sich Ende August 2022 im Frankfurter Städel Museum an den Rahmen des Bilds «Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe» von Nicolas Poussin geklebt. Die Protestaktion richtete sich gegen «den zerstörerischen Kurs der Bundesregierung angesichts der eskalierenden Klimakatastrophe», teilte die Letzte Generation im Vorfeld des Prozesses mit.