Prozess gegen Klimaaktivisten gegen Geldzahlung eingestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Prozess gegen einen Klimaaktivisten, der sich im Frankfurter Städel Museum an einen Bilderrahmen geklebt hatte, ist gegen eine Zahlung von 600 Euro an das Museum eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 1.000 Euro gefordert - der 40 Jahre alte Angeklagte verwies allerdings auf fehlende Einkünfte und sein neugeborenes Kind, sodass er einen Gegenvorschlag von 600 Euro unterbreitete. Diesen nahmen sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft an.