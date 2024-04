In Unterzahl: Wiesbaden kassiert in Rostock nächste Niederlage

Rostock (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Hessen unterlagen am Freitagabend auswärts dem direkten Konkurrenten FC Hansa Rostock mit 1:3 (0:0) und kassierten in Unterzahl die dritte Niederlage nacheinander. Beide Mannschaften haben nun 31 Zähler auf dem Konto und schweben in akuter Abstiegsgefahr.