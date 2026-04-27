Industriepaket für Hessen - Minister stellt Ergebnisse vor
Handfeste Ergebnisse statt Kaffeekränzchen: Das hat Hessens Wirtschaftsminister Mansoori für den «Industrietrialog» mit Land, Betrieben und Gewerkschaften angekündigt. Worum geht es den Partnern?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem Start des «Industrietrialogs» mit dem Land Hessen, Unternehmen und Gewerkschaften stellen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und weitere Teilnehmer die bisherigen Ergebnisse vor. Bei der Präsentation im Wirtschaftsministerium in Wiesbaden (12.15 Uhr) geht es um ein «Industriepaket». Die Industriebetriebe im Land stehen laut Ministerium «vor großen Herausforderungen und zugleich vor entscheidenden Zukunftschancen».
Im Mai 2024 hatte Wirtschaftsminister Mansoori in seiner ersten Regierungserklärung im Wiesbadener Landtag hinsichtlich des neuen «Industrietrialogs» mit den Unternehmen und Gewerkschaften betont, er wolle dabei keine Kaffeekränzchen, sondern handfeste Ergebnisse. In den wiederholten Gesprächsrunden sollten praxisnahe politische Maßnahmen für aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaft entwickelt werden.