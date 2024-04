Innenminister besucht CyberCompetenceCenter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Lahmgelegte IT-Anlagen, Erpressung mit Datenverschlüsselung, finanzielle Schäden: Auch in Hessen hat die Zahl der Hackerangriffe zugenommen. Landesinnenminister Roman Poseck (CDU) besucht an diesem Montag (10.00 Uhr) das CyberCompetenceCenter Hessen3C in Wiesbaden. Dieses arbeitet seit fünf Jahren daran, die Sicherheit in der Informationstechnik zu erhöhen und Gefahren durch Cybercrime abzuwehren.