Bundesinnenministerin auf Besuchstour in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will am heute gemeinsam mit dem hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU) mehrere Sicherheitseinrichtungen in Hessen besuchen. Um 12.00 Uhr geht es in Wiesbaden zunächst um das Thema Cybersicherheit. Dazu wollen die Spitzenpolitiker mit Experten des CyberCompetenceCenter (Hessen3C) des Innenministeriums unter anderem über den Schutz von Kommunen gegen Cyberattacken sprechen.