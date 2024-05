Innenraumverbot für Wiesbadens Trainer Döring

Wiesbaden (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden muss im ersten Relegationsspiel bei Drittligist Jahn Regensburg ohne Trainer Nils Döring auskommen. Der Cheftrainer bekam vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Innenraumverbot. Dies gelte für die Partie an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) in Regensburg, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Döring hatte sich in der 56. Minute des Zweitligaspiels gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstag unsportlich am Spielfeldrand verhalten und anschließend vom Unparteiischen Deniz Aytekin die Rote Karte gesehen. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.