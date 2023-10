23 Autobahnprojekte in Hessen für beschleunigten Ausbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sollen 23 Autobahnprojekte beschleunigt ausgebaut werden. Die Ampelkoalition in Berlin folge dem entsprechenden Vorschlag des hessischen Landesverkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne), sagte eine Ministeriumssprecherin in Wiesbaden. Der vom Bund ursprünglich vorgesehene Ausbau der A5 auf zehn Spuren vom Frankfurter Kreuz bis zum Nordwestkreuz sei darin nicht enthalten. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Donnerstag) darüber berichtet.