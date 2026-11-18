Stuttgart (dpa) - Er soll mit einem geklauten Linienbus über 500 Kilometer von Ludwigsburg bis ins Münsterland gerast sein und dabei mehrere Unfälle gebaut haben: Das Landgericht Stuttgart hat den 22-Jährigen nun wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Er muss dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus, sagte der Richter. Demnach leide der Mann unter einer erheblichen Intelligenzminderung in Zusammenhang mit einer Persönlichkeitsstörung und einer schizophrenen Psychose.

Der Angeklagte wollte der Staatsanwaltschaft zufolge im Sommer 2025 zu einer Bekannten ins niedersächsische Buxtehude bei Hamburg fahren. Beide begeisterten sich für Busse, hieß es. Mit dem Bus habe er die Frau beeindrucken wollen.

IQ vergleichbar mit dem eines neun- bis zwölfjährigen Kindes

Die Schuldfähigkeit des Mannes sei während aller ihm vorgeworfener Taten vollständig aufgehoben gewesen, sagte der Richter. «Sie können nichts dafür, Sie sind krank», sagte er in Richtung des Angeklagten. Die Persönlichkeitsstörung des Mannes führe dem Richter zufolge unter anderem dazu, dass der 22-Jährige zu unüberlegtem Handeln neige. Der IQ des Mannes liege bei 63 und gleiche damit dem eines neun- bis zwölfjährigen Kindes, so die Staatsanwaltschaft.

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Neben Diebstahl wurde dem Mann unter anderem gefährliche Körperverletzung sowie vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Der Richter ordnete an, dass die Verwaltungsbehörde dem Mann für mindestens fünf Jahre keinen neuen Führerschein ausstellen dürfe.

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Den Angaben zufolge stahl der aus einer Gemeinde im Kreis Ludwigsburg stammende Mann den Bus in der Nacht von einem Betriebshof in Ludwigsburg. Der Staatsanwaltschaft zufolge wusste er, dass sich die Busse mit einem außen liegenden Knopf öffnen ließen und die Fahrerschlüssel im Fahrzeug liegen würden. Mit dem Bus fuhr er in Richtung Nordrhein-Westfalen. Bei Greven im Kreis Steinfurt wurden andere Verkehrsteilnehmer dann auf ihn aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Dann kam es zu einer Verfolgungsjagd, bei welcher der Angeklagte der Staatsanwaltschaft zufolge mit hoher Geschwindigkeit fuhr und Anhaltesignale der Beamten ignorierte. Auf seiner Irrfahrt beschädigte der Mann zwei Autos. Die Menschen im zweiten Auto seien dabei laut Staatsanwaltschaft leicht verletzt worden.

Der Mann sei grob verkehrswidrig, rücksichtslos und fahrlässig unterwegs gewesen. Er missachtete rote Ampeln, befuhr teilweise Straßen entgegen der Fahrtrichtung und beschädigte mit dem Bus eine Leitplanke. Weiter ging die Fahrt auf den Autobahnen in Richtung Bremen und dann in Richtung Amsterdam. Erst an der Anschlussstelle Ibbenbüren-West konnte die Polizei den Mann schließlich fassen. Er wurde daraufhin in eine Psychiatrie gebracht. Bei seiner Irrfahrt verursachte der Mann einen Gesamtschaden von über 150.000 Euro.

Bereits zuvor Bus gestohlen

Bereits in der Nacht vor der Fahrt in Richtung Münsterland soll der Mann einen anderen Bus aus demselben Bus-Depot gestohlen haben und damit etwa 200 Kilometer bis nach Königsbach-Stein im baden-württembergischen Enzkreis gefahren sein. Dort strandete er in einer Sackgasse und ließ den Bus schwer demoliert stehen.

Auch einen Monat vor den Bus-Diebstählen wurde der Mann bereits straffällig. So wurde er etwa in Friedrichshafen am Bodensee zunächst wegen eines zu vollen Zugabteils gebeten, dieses mit seinem Fahrrad wieder zu verlassen. Vermutlich aus Frust habe der 22-Jährige daraufhin mit einem Stein in Richtung von unbeteiligten Passanten am Bahnsteig geworfen, so die Staatsanwaltschaft.