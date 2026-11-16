Prozess nach Irrfahrt mit Verletzten: Plädoyers erwartet
Der Fahrer soll unter anderem gezielt auf ein geparktes Auto zugesteuert sein, das eine Passantin erfasste. Der Prozess am Landgericht Gießen steht fast ein Jahr nach der Tat nun vor dem Abschluss.
Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Irrfahrt mit einem Auto durch Gießen kurz vor Weihnachten sind mehrere Menschen verletzt worden - nun geht der Prozess im Gießener Landgericht auf sein Ende zu. Heute (9.00 Uhr) sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung in dem Sicherungsverfahren plädieren. Einen Termin für eine Urteilsverkündung gibt es bislang nicht. Vorgeworfen wird dem beschuldigten Fahrer unter anderem versuchter Mord, begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit.
Der Mann soll am Abend des 22. Dezember 2025 zunächst in seinem Auto mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein, dann auf die Gegenspur gewechselt und mit erhöhtem Tempo gezielt gegen einen geparkten Wagen gefahren sein. Dieser wurde in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert, dort soll das Auto eine Passantin erfasst haben, diese wurde schwer verletzt. Zeitweise musste sie in ein künstliches Koma versetzt werden.
Anschließend soll der Mann teils über den Gehweg weitergefahren sein und zwei weitere Menschen leicht verletzt haben.
Akute Psychose
Ein in dem Prozess als Sachverständiger gehörter Psychiater hatte den Mann als «unberechenbar» eingestuft und eine paranoid-halluzinatorische Schizophrenie diagnostiziert. Bei der Tat habe er sich in einer akuten Psychose befunden. Die Voraussetzungen für seine Unterbringung in einer Psychiatrie seien gegeben.