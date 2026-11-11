Psychiater hält Mann nach Irrfahrt weiter für unberechenbar

Gießen (dpa/lhe) - Im Prozess um eine Irrfahrt mit Verletzten vor dem Landgericht Gießen hat ein psychiatrischer Gutachter den Beschuldigten als «unberechenbar» eingestuft. Ohne Behandlung gehe von dem Mann «eine erhebliche Gefährdung» aus, sagte Rolf Speier, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, in der Hauptverhandlung. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie hält er für gegeben, zumal die Einsichtsfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt aufgehoben gewesen sein dürfte.

Befragt zu der Tat habe der Mann teils geäußert, er sei «nicht er selbst gewesen» und hätte nicht fahren sollen, es tue ihm leid - dann wieder, er sei «ein Gott», habe die Tat absichtlich begangen und könne nicht belangt werden. «Im unbehandelten Zustand wäre er vermutlich genau so, wie er zur Tatzeit war, und in dieser wahnhaften Situation wären von ihm ganz ähnliche Sachen zu erwarten, wie es auch passiert ist am 22.12.», so Speier.

Mehrere Verletzte durch Chaos-Fahrt

Am Abend des 22. Dezembers 2025 soll der nicht vorbestrafte Mann zunächst in seinem Auto mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein. Danach soll er auf die Gegenspur gewechselt und mit erhöhter Geschwindigkeit gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren sein, der durch den Aufprall in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert wurde.

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Dort soll das Auto eine Passantin erfasst haben, die schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen habe - die Frau hatte zahlreiche Knochenbrüche erlitten und musste zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden, in dem Verfahren ist sie Nebenklägerin. Danach soll der Mann teils über den Gehweg weitergefahren sein und zwei weitere Menschen leicht verletzt haben. Nachdem er mit dem Wagen noch gegen ein geparktes Auto geprallt sein soll, wurde er schließlich festgenommen.

Staatsanwaltschaft sieht Zustand der Schuldunfähigkeit

Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last. Nach ihrer Einschätzung soll der Mann die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und will in dem Sicherungsverfahren erreichen, dass er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird. Sein Verteidiger hatte zum Prozessauftakt erklärt, man habe «nicht den geringsten Zweifel», dass sich das Geschehene so zugetragen habe, wie in der Antragsschrift geschildert.

«Bild einer akuten Psychose»

Speier schilderte in seinem Gutachten, wie er den Beschuldigten am Tag nach der Tat erlebt hatte. Dieser habe unter anderem geäußert, er sei «unsterblich» und «das Licht» und bleibe für alle Zeiten 33 Jahre alt. «Das war das Bild einer akuten Psychose», sagte der Psychiater. Diese habe sich auch dank Medikamenten gebessert, jedoch nicht vollständig nachgelassen.

Als Diagnose sprach Speier von einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. «Ich komme zu der Einschätzung, dass er unberechenbar nach wie vor ist, dass man überhaupt nicht weiß, wie es in seinem Inneren vorgeht», so der Gutachter.