IS-Unterstützer zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter anderem wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist ein 28-Jähriger vom Frankfurter Oberlandesgericht zu einer Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit Geldzahlungen in Höhe von insgesamt 4.189,50 Euro unterstützte.