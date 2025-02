Mutmaßlicher IS-Unterstützer bald vor Oberlandesgericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Unterstützer des Islamischen Staats (IS) steht ab Ende Februar vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Er ist wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland und weiterer Straftaten angeklagt. Der 27-Jährige aus Frankfurt soll in der Zeit von Mai 2020 bis August 2021 den IS mit mehr als 4000 Euro unterstützt haben. Das Geld gelangte demnach über ein IS-Spendennetzwerk nach Syrien.