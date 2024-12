Frankfurter soll IS mit Geldzahlungen unterstützt haben

Frankfurt/Main (dpa) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland Anklage gegen einen Mann am Oberlandesgerichts Frankfurt am Main erhoben. Den Ermittlungen zufolge soll der 27-Jährige aus Frankfurt in der Zeit von Mai 2020 bis August 2021 den sogenannten Islamischen Staat (IS) durch Geldzahlungen unterstützt haben. Er soll gestückelt in zwölfÜberweisungen insgesamt über 4.000 Euro gezahlt haben. Diese gelangten demnach über ein Spendennetzwerk der Vereinigung nach Syrien.