IS-Unterstützerin vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt steht eine 33 Jahre alte Frau wegen Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor Gericht. Der Angeklagten wird zudem vorgeworfen, die Fürsorgepflicht für zwei ihrer Kinder verletzt zu haben. In dem Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG), der am Mittwoch begann, sind acht Folgetermine vereinbart.