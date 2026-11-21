Stuttgart (dpa) - Die 35-Stunden-Woche ist eine der zentralen Errungenschaften der IG Metall. Sie wurde mit harten Streiks erkämpft. Doch sie steht unter Beschuss. Der Autobauer Mercedes-Benz hatte bereits im Sommer einen Vorstoß gewagt und angeregt, dass Beschäftigte für das gleiche Geld mehr arbeiten sollten, damit die Arbeitsstunde günstiger werde. Doch solange die Schwaben tarifgebunden sind, können sie das nicht einfach innerbetrieblich umsetzen.

Volkswagen kündigte am Donnerstag vor der dort anstehenden Tarifrunde - der Autobauer aus Wolfsburg hat einen eigenen Haustarif - an, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich «nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können» soll.

Deutschlands Industrie, gerade die Autobranche, steht gehörig unter Druck. Bei den tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie ist die Arbeitszeit im sogenannten Manteltarifvertrag verankert. In der aktuell bundesweit laufenden und festgefahrenen Tarifrunde wird über diesen gar nicht verhandelt.

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Dennoch kann man mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands grundsätzlich fragen: Ist die 35-Stunden-Woche-Woche noch zeitgemäß? Drei Argumente dafür und drei dagegen.

Argumente für die 35-Stunden-Woche

Die 35-Stunden-Woche sichert Beschäftigung

Die IG Metall argumentiert mit der Sicherheit von Arbeitsplätzen für die Beschäftigten. «Wenn Beschäftigte für das gleiche Geld mehr arbeiten, sinkt der Bedarf an Personal», schreibt die IG Metall auf ihrer Webseite. Die Rechnung ist einfach: wenn die gleiche Anzahl an Beschäftigten mehr Arbeitszeit zur Verfügung stellt, aber nicht mehr Aufgaben als bislang anfallen, sind weniger Leute nötig, um diese zu erledigen.

Entsprechend spricht die Gewerkschaft von einem «Arbeitsplatzabbau durch die Hintertür». Tatsächlich müssten nach Ansicht der IG Metall bei zu wenig Arbeit die Arbeitszeiten verkürzt werden, damit alle genug zu tun haben.

Gerade die deutschen Autobauer fahren die Kapazitäten in ihren deutschen Werken eher zurück. Zumal mit der E-Mobilität perspektivisch auch weniger Leute für das Zusammenbauen der Autos gebraucht werden, da diese weniger komplex sind. Bei vielen Unternehmen aus der Autobranche laufen aktuell Sparprogramme, in deren Zuge auch Stellen abgebaut werden.

Kürzere Arbeitszeiten sind attraktiv für Fachkräfte

Deutschlands Industrie braucht Fachkräfte - und die kann sie sich nicht einfach backen. Das aktuelle Fachkräftebarometer der Förderbank KfW und des Münchner Ifo-Instituts zeigte jüngst, dass im Oktober 19,6 Prozent der Industrieunternehmen einen Fachkräftemangel beklagten, 2,5 Prozentpunkte mehr als 2025.

Eine Industrie mit attraktiven Arbeitszeiten - die neben der Arbeit genügend Raum für Freizeit lässt, oder um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen - ist für die begehrten Fachkräfte ein Pluspunkt.

Kürzere Arbeitszeiten sind gut für die eigene Gesundheit

«Längere Arbeitszeiten bedeuten mehr Belastung, mehr Stress und mehr Krankheitsfälle», argumentiert die IG Metall. Die Folgen der Krise lasteten schwer auf den Schultern der Beschäftigten. Beeinflussbare, kürzere Arbeitszeiten schützten dafür die eigene Gesundheit, so die Gewerkschaft.

Argumente gegen die 35-Stunden-Woche

Arbeit in Deutschland ist teuer

Im internationalen Vergleich sind die Kosten in Deutschland hoch, entsprechend ist die Wettbewerbsfähigkeit hierzulande angeknackst. Das ist das Hauptargument von Arbeitgebern wie etwa Mercedes. Nicht alle Kosten haben sie selbst in der Hand, etwa die Energie- oder Spritpreise in Deutschland. Ein Stück weit anders sieht es bei den Arbeitskosten aus. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden, argumentierte Mercedes im Sommer. Der direkteste und fairste Weg sei es, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten.

Mercedes-Chef Ola Källenius rechnete kürzlich vor: wenn Deutschland in einem Kostenindex eine 100 darstelle, dann seien Ungarn 30, Rumänien 20 und China zwischen 20 und 10. Aber auch die USA, wie Deutschland ein Hochkostenland, seien Källenius zufolge bei einer 80. Es sei nicht das Anliegen von Mercedes, Deutschland zu Rumänien oder Ungarn zu machen. Das sei Schwachsinn. «Aber von 100 auf 80 ist drin», sagte Källenius.

Arbeitsplätze drohen ins günstigere Ausland zu wandern

Hinsichtlich der Beschäftigung argumentiert die Arbeitgeberseite genau andersherum. Nämlich, dass perspektivisch Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, weil man nicht mehr wettbewerbsfähig ist und deshalb im günstigeren Ausland investiert und Produkte in die dortigen Werke verlagert.

Bei Mercedes drohte der Vorstand jüngst erst mit der Schließung von zwei Werken in Deutschland. Man sei gezwungen, «konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können», sagte Personalvorständin Britta Seeger in einem im Intranet veröffentlichten Interview. Weil man mit den heutigen Kostenstrukturen nicht in Deutschland investieren könne, habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen, sagte Produktionsvorstand Michael Schiebe darin.

Die raren Fachkräfte würden mehr arbeiten