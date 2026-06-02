Deutsche Eishockey Liga

Italiens Kapitän Trivellato bleibt bei den Wild Wings

Alex Trivellato geht weiter für die Schwenninger Wild Wings auf das Eis. Hinter dem Verteidiger liegt ein besonders ereignisreiches Jahr.

Alex Trivellato bleibt bei den Wild Wings. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Alex Trivellato bleibt bei den Wild Wings. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Der italienische Nationalspieler Alex Trivellato wird auch in der kommenden Saison für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. «Alex identifiziert sich sehr mit uns, mit dem Umfeld, aber auch inhaltlich und mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner in einer Clubmitteilung.

Der 33 Jahre alte Verteidiger hat eine kraftraubende Spielzeit hinter sich. Mit Schwenningen erreichte er das DEL-Viertelfinale, mit Italien nahm er an den Olympischen Spielen in der Heimat und zuletzt auch an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teil.

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