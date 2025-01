Jäger vermarkten mehr Wildfleisch im Südwesten

Dortmund/Berlin (dpa) - Jägerinnen und Jäger in Baden-Württemberg haben in der zurückliegenden Jagdsaison mehr Wildfleisch auftischen können als in der Vorsaison. Im Jagdjahr 2023/24 - das immer von April bis Ende März des Folgejahres dauert - sind fast 2.700 Tonnen heimisches Wildbret von Rehen, Wildschweinen und Hirschen vermarktet worden. Das geht aus Daten hervor, die der Deutsche Jagdverband (DJV) anlässlich der Publikumsmesse «Jagd & Hund» in Dortmund veröffentlicht hat.