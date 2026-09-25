Jagdwilderei? Tote Dachse am Straßenrand

Furtwangen im Schwarzwald (dpa/lsw) - Nach dem Fund zweiter toter Dachse in Furtwangen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Jagdwilderei. Eines der Tiere habe ein Einschussloch, sagte ein Sprecher. Das andere sei wohl durch stumpfe Gewalt getötet worden.

Jagdwilderei wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. In besonders schweren Fällen sind laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre möglich - etwa wenn die Tat zu Nachtzeit geschah.

Dem Polizeisprecher zufolge waren die Kadaver am Montag in der Nähe von zwei Straßen entdeckt worden. Die Ermittler gehen demzufolge davon aus, dass die Tiere in der vorherigen Nacht getötet worden seien. Es sei der erste Vorfall dieser Art in Furtwangen, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen.