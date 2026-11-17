Bad Vilbel/Idstein (dpa/lhe) - Ein weiterer Künstler für den Hessentag 2027 in Idstein steht fest: Der britische Singer-Songwriter James Blunt wird dort am 13. Juni 2027 auftreten. Das teilte der Sender Hit Radio FFH als Medienpartner der «HessentagArena» mit.

Anfang November brachte Blunt sein neues Album «Airplane Mode» heraus, mit dem er ab Frühjahr 2027 in Deutschland und Österreich auf Tour geht - inklusive einer Station beim Hessentag in Idstein. Am Eröffnungsabend, dem 11. Juni 2027, präsentiert FFH dort bereits die britische Popband Take That. Tickets für die Konzerte sind über FFH.de oder die FFH-App erhältlich.