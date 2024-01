Januar brachte Eisregen und Vorfreude auf den Frühling

Offenbach (dpa/lhe) - Der Januar hat Hessen sehr abwechslungsreiches Wetter gebracht. Die Spanne reichte von strengem Frost bis frühlingshaften Werten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in seiner vorläufigen Monatsbilanz in Offenbach mitteilte. Das Temperaturmittel betrug demnach 1,3 Grad, damit war es in Hessen wärmer als in der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990, in der das Mittel minus 0,4 Grad betrug. Der Vergleich mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels, wie der DWD erklärte.