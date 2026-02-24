Jeden zweiten Tag ein Fall: Zöllner ahnden Fahrzeugschmuggel

Lindau (dpa) - Im Durchschnitt jeden zweiten Tag haben Zöllner im vergangenen Jahr auf der Autobahn 96 bei Lindau ein geschmuggeltes Fahrzeug gefunden. Es seien 184 Fahrzeuge in den verschiedensten Preisklassen illegal nach Deutschland eingeführt worden, teilte das Hauptzollamt Ulm mit. Die meisten davon kamen auf Anhängern aus der Schweiz und waren hauptsächlich in Richtung Osteuropa unterwegs.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Rund ein Viertel der Fälle ahndeten die Beamten mit Geldstrafen von zusammengenommen 40.000 Euro. Der Rest befinde sich noch im Ermittlungsverfahren.