«Jedermann wird Jedermensch»: Bad Hersfeld wagt Neues

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - «Jedermann» ist als Theaterstück traditionell mit den Salzburger Festspielen verbunden. Die Bad Hersfelder Festspiele bringen im nächsten Jahr eine neue Interpretation des Schauspiels als «Jedermann wird Jedermensch» auf die Bühne. Die Neufassung soll nach Angaben von Intendantin Elke Hesse deutlich machen, dass sich alle Menschen - unabhängig von Nationalität und Geschlecht - mit den Kernfragen des Lebens auseinandersetzen sollen: «Wer sind wir - und vor allem: Wohin gehen wir?»

Inszeniert wird das Stück, das auf dem Bühnenklassiker von Hugo von Hofmannsthal beruht, von Michael Schachermaier. Der stellvertretende Intendant und Oberspielleiter der Bad Hersfelder Festspiele hatte in diesem Jahr mit seiner «Parzival»-Inszenierung ebenfalls eine bereits bekannte Erzählung neu interpretiert.

Bad Hersfeld als «Salzburg des Nordens»

«Wir wollen gerne den Jedermann ins Hier und Heute führen», sagte Hesse. Die Intendantin hatte bei ihrem Antritt vor einem Jahr als Ziel ausgegeben, Bad Hersfeld zum «Salzburg des Nordens» zu machen. Das Stück eröffnet am 18. Juni 2027 die nächste Festspielsaison, die bis zum 15. August laufen wird. Hesse und Schachermaier sind Österreicher und allein schon aus diesem Grund bestens mit dem Salzburger Vorbild vertraut.

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Foto: Michael Bauer/dpa Die Festspiele in Bad Hersfeld gehören zu den traditionsreichsten und bekanntesten in Deutschland. (Archivbild)

Neben «Jedermann wird Jedermensch» stehen im nächsten Jahr zwei weitere neue Produktionen auf dem Spielplan: William Shakespeares Komödie «Was ihr wollt» und das Musiktheater «Im weißen Rössl». In allen drei Stücken werde die menschliche Identität aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet: spielerisch und ernst, persönlich und gesellschaftlich, erklärte Hesse.

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