Johann Lafer will für ESC-Gewinner JJ kochen

Baden-Baden (dpa) - Der österreichische Fernsehkoch Johann Lafer bietet seinem Landsmann und Gewinner des Eurovision Song Contests JJ an, zusammen mit der Youtuberin Sally Özcan für ihn zu kochen. «Sally und ich kommen freiwillig. Uns musst Du nicht bezahlen, wir kochen für Dich», sagte Lafer in der Hörfunk-Show «Das große SWR3 Grillen» am Sonntag. Auf dem Menü könnten Spareribs stehen, nach eigenen Angaben JJs Lieblingsessen. «Ja, das können wir schon machen. Richtig schön amerikanische mit toller, pikanter Soße», gab Lafer einen Vorgeschmack. Als Dessert soll es Kaiserschmarrn geben.