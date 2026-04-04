2. Fußball-Bundesliga

Jubel auf der Alm: Bielefeld dreht Spiel gegen Darmstadt

Es hätte so schön sein können für Darmstadt: Das Team von Trainer Florian Kohfeldt vergibt in Bielefeld den Sprung an die Zweitliga-Spitze, die Arminia feiert im Abstiegskampf.

Da war Darmstadt noch Zweitliga-Tabellenführer. Foto: Ulrich Hufnagel/dpa
Da war Darmstadt noch Zweitliga-Tabellenführer.

Bielefeld (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Trotz Halbzeitführung verloren die Hessen bei Aufsteiger Arminia Bielefeld vor 25.000 Zuschauern mit 1:2 (1:0) und sind weiter Vierter im Bundesliga-Aufstiegsrennen. 

Früh gingen die Gäste in Bielefeld in Führung. Matej Maglica (7. Minute) sorgte mit einem Freistoßtor für Jubel, der Treffer erschien nicht unhaltbar. Nach dem Wechsel ging es schnell, per Kopfball sorgte Semir Telalovic (47.) für den hochverdienten Ausgleich. Kurz danach erzielte Monju Momuluh ein weiteres Tor, das wegen einer Abseitsstellung aber wieder einkassiert wurde. 

Bielefeld dreht das Spiel

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Jannik Rochelt (81.) sorgte für den umjubelten und hochverdienten Siegtreffer der Gastgeber auf der Alm. Bielefeld holte einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf, ist nun Tabellenelfter und hat zwei Zähler Vorsprung vor dem Drittletzten Fürth. Mit einem Sieg hätten die Darmstädter vorübergehend die Spitze übernommen. 

Das Team von Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt liegt weiter zwei Punkte hinter dem FC Schalke 04 und drei Zähler hinter der SV Elversberg und dem SC Paderborn. Alle drei Teams spielen erst am Ostersonntag. Elversberg muss beim Tabellenfünften Hannover 96 (49 Punkte) antreten, Schalke erwartet den Karlsruher SC, Paderborn muss bei der SpVgg Greuther Fürth Farbe bekennen.

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