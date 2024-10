Jubiläum im Kampf gegen internationale Steuerkriminalität

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Jahrzehnt nach der Unterzeichnung des internationalen Abkommens gegen Steuerkriminalität zieht Hessens Finanzminister Alexander Lorz eine positive Zwischenbilanz auch für das Bundesland. «Die Zahl der am Austausch teilnehmenden Länder hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Somit hat auch die Zahl der zu verarbeitenden Daten zugenommen», teilte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.