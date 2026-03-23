Jubiläumswein und frisches Logo: Hessen erneuert Auftritt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen im neuen Gewand: Zum 80-jährigen Jubiläum bekommt das Logo des Bundeslandes ein neues Erscheinungsbild. Das traditionelle Wappen mit dem Löwen bleibt erhalten, wurde aber modernisiert und durch den Schriftzug «Hessen» in Großbuchstaben ergänzt. Das offizielle Staatswappen bleibt parallel erhalten. Bei einer Kabinettssitzung im Frankfurter Museum Angewandte Kunst beschloss die hessische Landesregierung das neue Corporate Design des Landes.

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Es wird künftig überall verwendet, wo das Land offiziell repräsentiert wird: auf der Homepage der Landesregierung, auf Briefpapier, Kaffeegeschirr und Kugelschreibern bis hin zu Schildern auf der Autobahn. Die Umstellung beginnt in der Staatskanzlei, nach und nach sollen alle Behörden folgen. Produkte mit dem alten Logo sollen aber nicht weggeworfen, sondern aufgebraucht werden.

Foto: Sandra Trauner/dpa Das neue Design ziert auch das offizielle Geschirr.

Das bisherige Design stammt von 2004, es sei Zeit für eine Modernisierung gewesen, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Rhein lobte die Gestaltung als «kraftvoll und ruhig», dtaatskanzlei bezifferte die Kosten auf 290.000 Euro.

Foto: Sandra Trauner/dpa Zum 80-jährigen Bestehen des Landes Hessen wurde ein Jubiläumswein kreiert.