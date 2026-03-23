Jubiläumswein und frisches Logo: Hessen erneuert Auftritt
Neues Corporate Design für Hessen: Das Land stellt Logo, Briefpapier und sogar Kaffeegeschirr um. Auch ein Jubiläumswein begleitet das 80-jährige Bestehen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen im neuen Gewand: Zum 80-jährigen Jubiläum bekommt das Logo des Bundeslandes ein neues Erscheinungsbild. Das traditionelle Wappen mit dem Löwen bleibt erhalten, wurde aber modernisiert und durch den Schriftzug «Hessen» in Großbuchstaben ergänzt. Das offizielle Staatswappen bleibt parallel erhalten. Bei einer Kabinettssitzung im Frankfurter Museum Angewandte Kunst beschloss die hessische Landesregierung das neue Corporate Design des Landes.
Es wird künftig überall verwendet, wo das Land offiziell repräsentiert wird: auf der Homepage der Landesregierung, auf Briefpapier, Kaffeegeschirr und Kugelschreibern bis hin zu Schildern auf der Autobahn. Die Umstellung beginnt in der Staatskanzlei, nach und nach sollen alle Behörden folgen. Produkte mit dem alten Logo sollen aber nicht weggeworfen, sondern aufgebraucht werden.
Das bisherige Design stammt von 2004, es sei Zeit für eine Modernisierung gewesen, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Rhein lobte die Gestaltung als «kraftvoll und ruhig», dtaatskanzlei bezifferte die Kosten auf 290.000 Euro.
Neu ist auch ein Jubiläumswein - ein Cuvée aus Rheingauer Riesling und Weißburgunder von der Bergstraße. Er soll bei Veranstaltungen des Landes zum 80-jährigen Jubiläum ausgeschenkt werden.