Behörden eingeschaltet

Jugendamt nimmt Säugling nach Bus-Kontrolle in Obhut

Nach einer Kontrolle an der Bundesstraße 12 wird ein Säugling dem Jugendamt übergeben. Gegen die Mutter lag eine Fahndung vor.

Die Bundespolizei kontrollierte den Bus. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei kontrollierte den Bus. (Symbolbild)

Kirchdorf am Inn (dpa) - Ein zwei Monate alter Säugling ist nach einer Kontrolle eines Reisebusses an der Bundesstraße 12 bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) dem Jugendamt Reutlingen übergeben worden. Nach Polizeiangaben lag gegen die Mutter eine Fahndungsnotierung des Jugendamts vor, um den Aufenthalt des Kindes zu ermitteln und es in Obhut zu nehmen. Zuvor hatte ihr das Amtsgericht Reutlingen das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen.

Bundespolizei kontrolliert Familie

Demnach überprüften Beamte der Bundespolizei die 35-jährige Mutter, ihren 39 Jahre alten Partner und das gemeinsame Kind am Freitag in einem Bus. In der Folge kontaktierten die Polizisten den Bereitschaftsdienst des Kreisjugendamts Rottal-Inn und übergaben das Kind noch an der Kontrollstelle an Mitarbeiter des Jugendamts. Die Eltern setzten ihre Fahrt fort, wie es hieß.

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