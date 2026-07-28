Kriminalität

Verletzter Säugling - Vater in Italien festgenommen

Ein Baby verschwindet aus einer Klinik im Schwarzwald. Der Vater taucht in Italien wieder auf. Welche Rolle spielen die Eltern - und was sagt das Jugendamt zu dem Fall?

Das Baby verschwand aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Das Baby verschwand aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen (dpa) - Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden eines verletzten Babys aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum ist der Vater des Säuglings in Italien festgenommen worden. 

Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers mit Europäischem Haftbefehl nach ihm gefahndet, sie ermittelt wegen einer mutmaßlichen Misshandlung gegen den Mann. «Das Kind war wegen des mutmaßlichen Übergriffs zur Beobachtung in der Klinik.» Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» darüber berichtet. Nach dem Bericht soll auch der Säugling wieder aufgetaucht sein - dazu machte der Polizeisprecher zunächst allerdings keine Angaben. 

Das Kind galt seit dem 16. Juli als vermisst. Eine Sprecherin des Klinikums in Villingen-Schwenningen hatte bestätigt, dass das Baby dort behandelt und unerlaubt von der Mutter mitgenommen worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Kreises sagte der Zeitung, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden könnten, ob und in welchem Umfang das Jugendamt in einem bestimmten Einzelfall beteiligt sei. Unabhängig von dem konkreten Fall werde das Jugendamt bei Anhaltspunkten für eine mögliche Kindeswohlgefährdung tätig. Zum Schutz des Kindeswohls könnten oder müssten je nach Fall laut Sprecherin außerdem das Familiengericht und die Strafverfolgungsbehörden beteiligt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei sucht verletzten Säugling und seine Eltern
Kriminalität

Polizei sucht verletzten Säugling und seine Eltern

Eltern nehmen ihr verletztes Baby aus einem Krankenhaus mit - und verschwinden. Die Polizei sucht die Familie und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Was bisher bekannt ist.

21.07.2026

Baby verschwindet aus Kinderwagen: Polizei findet Leiche
Toter Säugling gefunden

Baby verschwindet aus Kinderwagen: Polizei findet Leiche

Ein Baby verschwindet spurlos, dann wird eine Leiche in der Nähe gefunden. Die Polizei hat einen Verdacht, wer der tote Säugling sein könnte.

19.06.2026

Vater wegen versuchten Totschlags an Baby angeklagt
Staatsanwaltschaft Darmstadt

Vater wegen versuchten Totschlags an Baby angeklagt

Ein Säugling wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, nun soll sein Vater sich vor Gericht verantworten. Was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft.

12.06.2026

Säugling schwer verletzt – Vater sitzt in Untersuchungshaft
Vater unter Verdacht

Säugling schwer verletzt – Vater sitzt in Untersuchungshaft

Ein Baby wird schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen richten sich gegen den Vater – er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

21.01.2026

Neubrandenburg

Vater nach Tod von zwei Monate altem Baby festgenommen

Ein zwei Monate altes Baby ist am Wochenende in einer Klinik in Neubrandenburg gestorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Vater.

16.01.2024