Verletzter Säugling - Vater in Italien festgenommen
Ein Baby verschwindet aus einer Klinik im Schwarzwald. Der Vater taucht in Italien wieder auf. Welche Rolle spielen die Eltern - und was sagt das Jugendamt zu dem Fall?
Villingen-Schwenningen (dpa) - Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden eines verletzten Babys aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum ist der Vater des Säuglings in Italien festgenommen worden.
Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers mit Europäischem Haftbefehl nach ihm gefahndet, sie ermittelt wegen einer mutmaßlichen Misshandlung gegen den Mann. «Das Kind war wegen des mutmaßlichen Übergriffs zur Beobachtung in der Klinik.» Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» darüber berichtet. Nach dem Bericht soll auch der Säugling wieder aufgetaucht sein - dazu machte der Polizeisprecher zunächst allerdings keine Angaben.
Das Kind galt seit dem 16. Juli als vermisst. Eine Sprecherin des Klinikums in Villingen-Schwenningen hatte bestätigt, dass das Baby dort behandelt und unerlaubt von der Mutter mitgenommen worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Kreises sagte der Zeitung, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden könnten, ob und in welchem Umfang das Jugendamt in einem bestimmten Einzelfall beteiligt sei. Unabhängig von dem konkreten Fall werde das Jugendamt bei Anhaltspunkten für eine mögliche Kindeswohlgefährdung tätig. Zum Schutz des Kindeswohls könnten oder müssten je nach Fall laut Sprecherin außerdem das Familiengericht und die Strafverfolgungsbehörden beteiligt werden.