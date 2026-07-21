Kriminalität

Polizei sucht verletzten Säugling und seine Eltern

Eltern nehmen ihr verletztes Baby aus einem Krankenhaus mit - und verschwinden. Die Polizei sucht die Familie und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei hält sich mit Einzelheiten zu dem mysteriösen Fall um einen verletzten Säugling bedeckt. (Illustration) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hält sich mit Einzelheiten zu dem mysteriösen Fall um einen verletzten Säugling bedeckt. (Illustration)

Konstanz/Mönchweiler (dpa/lsw) - Nachdem Eltern ihr verletztes Baby aus einem Klinikum mitgenommen haben, sucht das Polizeipräsidium Konstanz die Familie. Die Kriminalpolizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung, teilte ein Sprecher mit. Da es Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt der Familie in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) gegeben habe, habe es dort am Donnerstagabend an einem Objekt eine Durchsuchung gegeben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Weitere Informationen gab der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Auf Nachfrage wollte er sich auch nicht dazu äußern, ob die Polizei aktuell Hinweise auf den Aufenthaltsort der Familie hat. Unklar blieb auch, gegen wen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden. Zudem teilte die Polizei nicht mit, um welches Klinikum es sich handelte. Der Säugling sei in dem Krankenhaus behandelt worden, hieß es lediglich.

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