Polizei

Jugendliche fahren mit fremden Autos in Parkhaus herum

Zwei Jugendliche fahren in einem Rüsselsheimer Parkhaus mit fremden Autos umher. Die Polizei nimmt sie fest. Unklar bleibt, ob die beiden dort Tage zuvor auch Autos beschädigt haben.

In Rüsselsheim sind zwei Jugendliche unerlaubt mit Autos durch ein Parkhaus gefahren. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
In Rüsselsheim sind zwei Jugendliche unerlaubt mit Autos durch ein Parkhaus gefahren. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - In einem Parkhaus in Rüsselsheim sind zwei Jugendliche mit fremden Autos herumgefahren. Nach Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge einen 16- und einen 17-Jährigen am späten Dienstagabend bei der Tat. 

Die Polizei nahm die Jugendlichen der Mitteilung zufolge fest und übergab sie ihren Eltern. Ob die beiden mit ähnlichen Vorfällen am vergangenen Wochenende im selben Parkhaus in Verbindung stehen, bei denen auch Autos beschädigt worden sind, ist laut Polizei noch unklar.

Sie ermittelt nun gegen die Jugendlichen wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und Hausfriedensbruchs.

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