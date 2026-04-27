Feuer

Nach Brand im Parkhaus: Ursache weiter unklar

Ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstand bei dem Feuer - doch warum brannte das Parkhaus in Bad Homburg? Die Ermittler tappen weiter im Dunkeln.

Komplett ausgebrannt: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW begutachteten die von einem Feuer beschädigten Fahrzeuge im Parkhaus. (Archivbild) Foto: Mike Seeboth/dpa
Komplett ausgebrannt: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW begutachteten die von einem Feuer beschädigten Fahrzeuge im Parkhaus. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Vier Tage nach dem Brand in einem Parkhaus in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) ist die Ursache des Feuers weiterhin ungeklärt. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt gehandelt habe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Wiesbaden. Der Schaden wird auf über eine Million Euro geschätzt. 

Bei dem Brand waren 36 Fahrzeuge beschädigt worden, 11 davon brannten komplett aus. Den Schaden an den Autos bezifferte die Polizei auf etwa 800.000 Euro, hinzu kommt der Schaden an dem dreistöckigen Gebäude. Ob dieses einsturzgefährdet ist, muss laut Auskunft der Stadt Bad Homburg noch untersucht werden. Das Parkhaus wurde vor allem von den Gästen des Seedammbads und der Taunus Therme genutzt. Diese können den Angaben zufolge nun das Parkhaus am Rathaus oder am Bahnhof nutzen. 

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Sollte das Parkhaus neu gebaut werden müssen, würde dies laut früheren Angaben des Oberbürgermeisters der Stadt, Alexander Hetjes (CDU), im schlimmsten Fall einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. 

Eine Zeugin hatte am Donnerstagabend zunächst ein brennendes Fahrzeug im Erdgeschoss des Parkhauses gemeldet, die Flammen griffen auf weitere Fahrzeuge über. Verletzt wurde niemand. In dem Parkhaus befanden sich etwa 250 bis 300 Autos.

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