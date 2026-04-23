Feuer

Acht Autos brennen in Parkhaus in Bad Homburg

Die Flammen griffen vermutlich von einem Wagen auf die anderen über. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.

Acht Autos musste die Feuerwehr in dem Parkhaus löschen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Acht Autos musste die Feuerwehr in dem Parkhaus löschen. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - In einem Parkhaus in Bad Homburg haben am Abend acht Autos in Flammen gestanden. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei vermutlich von einem Fahrzeug ausgegangen und habe dann auf die anderen Fahrzeuge übergegriffen. 

Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite