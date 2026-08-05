Frankfurt

Jugendliche rasen im Lkw vor der Polizei davon

Zwei Jugendliche entwenden einen Lkw und liefern sich eine riskante Flucht mit der Polizei – was den beiden jetzt droht.

Zwei Jugendliche entwenden einen Lkw und flüchten vor der Polizei. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Jugendliche entwenden einen Lkw und flüchten vor der Polizei. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche haben einen Lkw entwendet und sind vor der Polizei geflüchtet. Nach Angaben der Polizei brachen ein 15- und ein 17-Jähriger am Dienstagnachmittag einen geparkten 7,5-Tonner in Frankfurt auf und setzten diesen in Betrieb. Nachdem Zeugen dies der Polizei gemeldet hatten, konnten die Einsatzkräfte der umgehend alarmierten Streifenwagen den Lkw feststellen und versuchten, diesen zu stoppen. 

Doch der 15-jährige Fahrer missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizei und setzte die Fahrt teils mit hoher Geschwindigkeit und waghalsigen Fahrmanövern weiter fort, teilt die Polizei weiterhin mit. Demnach brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab. Später fanden sie den Lkw - leer stehend. 

Ebenso zügig konnten die Behörden die Personalien der beiden Jugendlichen ausmachen, sodass diese wenig später vorläufig festgenommen wurden. Ihnen wird nun der schwere Fall des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

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