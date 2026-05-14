Angriff

Jugendliche schlagen auf 45-Jährigen ein

Auf dem Nachhauseweg wird der Mann von der Gruppe in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich wird er angegriffen. Wer kann Hinweise geben?

Der 45-Jährige ging nach dem Angriff zur Polizei und erstattete Anzeige. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der 45-Jährige ging nach dem Angriff zur Polizei und erstattete Anzeige. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Heidelberg von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Den Angaben der Beamten nach war der 45-Jährige auf dem Heimweg von der Arbeit, als er von den Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt wurde. Dann sollen sie ihn plötzlich geschlagen haben. Als der Mann zu Boden ging, sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Als die Gruppe weiterzog, ging der Mann zur Polizei und erstattete Anzeige, wie es hieß. Der 45-Jährige habe Hämatome und Schürfwunden erlitten.

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