Jugendliche spielen auf Gleisen am Kirchhainer Bahnhof

Kirchhain (dpa/lhe) - Jugendliche haben am Bahnhof in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) auf Schienen gespielt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachtete ein Lokführer die Jugendlichen am Mittwochmittag dabei, wie sie immer wieder auf die Gleise und wieder heraus sprangen, sobald sich ein Zug näherte. Aufgrund dessen mussten die Züge in Schrittgeschwindigkeit fahren, weshalb fünf Züge insgesamt 33 Minuten Verspätungen hatten. Eine Suche der Beamten nach den Jugendlichen verlief laut Mitteilung erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie warnte zudem vor dem Spielen auf Bahnanlagen.