Jugendliche verursachen Einsatz der Feuerwehr

Offenbach (dpa/lhe) - Drei Jugendliche werden verdächtigt, ein Feuer in Langen (Landkreis Offenbach) verursacht zu haben. Die Feuerwehr löschte Sperrmüll und mehrere Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die Rauchsäule sei von weitem zu sehen gewesen, die Flammen seien rasch gelöscht worden.

Für den Brand am Mittwochabend verantwortlich sind bisherigen Ermittlungen zufolge drei Jugendliche, die vor Ort angetroffen wurden. Sie gaben laut Polizei an, sie hätten grillen wollen. Unklar sei, warum sich das Feuer so schnell ausbreitete.