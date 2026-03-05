Jugendliche verursachen Einsatz der Feuerwehr
Es sollte wohl ein Grillabend werden, am Ende gab es Feueralarm: Warum sich ein Brand im Landkreis Offenbach rasch ausbreitete, ist noch unklar.
Offenbach (dpa/lhe) - Drei Jugendliche werden verdächtigt, ein Feuer in Langen (Landkreis Offenbach) verursacht zu haben. Die Feuerwehr löschte Sperrmüll und mehrere Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die Rauchsäule sei von weitem zu sehen gewesen, die Flammen seien rasch gelöscht worden.
Für den Brand am Mittwochabend verantwortlich sind bisherigen Ermittlungen zufolge drei Jugendliche, die vor Ort angetroffen wurden. Sie gaben laut Polizei an, sie hätten grillen wollen. Unklar sei, warum sich das Feuer so schnell ausbreitete.
Die Jugendlichen wurden vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht, wurden den Angaben zufolge aber unverletzt entlassen.