Brände

Jugendliche verursachen Einsatz der Feuerwehr

Es sollte wohl ein Grillabend werden, am Ende gab es Feueralarm: Warum sich ein Brand im Landkreis Offenbach rasch ausbreitete, ist noch unklar.

Die Feuerwehr in Langen löschte Sperrmüll und Bäume. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr in Langen löschte Sperrmüll und Bäume. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Drei Jugendliche werden verdächtigt, ein Feuer in Langen (Landkreis Offenbach) verursacht zu haben. Die Feuerwehr löschte Sperrmüll und mehrere Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die Rauchsäule sei von weitem zu sehen gewesen, die Flammen seien rasch gelöscht worden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für den Brand am Mittwochabend verantwortlich sind bisherigen Ermittlungen zufolge drei Jugendliche, die vor Ort angetroffen wurden. Sie gaben laut Polizei an, sie hätten grillen wollen. Unklar sei, warum sich das Feuer so schnell ausbreitete. 

Die Jugendlichen wurden vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht, wurden den Angaben zufolge aber unverletzt entlassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gefängnisinsasse legt Feuer in seiner Zelle
Brände

Gefängnisinsasse legt Feuer in seiner Zelle

Feueralarm hinter Gittern: Ein Insasse zündet einen Gegenstand in seiner Zelle an. Warum hatte der mutmaßliche Brandstifter ein Feuerzeug?

12.02.2026

Brand im Keller - Feuerwehr rettet Frau und Kind aus Wohnung
Brände

Brand im Keller - Feuerwehr rettet Frau und Kind aus Wohnung

Mit Ruß übersät stehen vier Menschen vor einem Wohnhaus. Für eine Mutter und ihr Kind bleibt nur die Rettung durch die Feuerwehr. Wie wurde das Feuer ausgelöst?

14.10.2025

Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem
Brände

Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem

Mehr als 1.500 Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich weiter gegen den größten Brand seit Jahrzehnten. Die Löscharbeiten dürften sich noch ziehen.

09.08.2025

Frau stirbt bei Brand - Feuerwehr rettet Bewohner per Leiter
Landkreis Offenbach

Frau stirbt bei Brand - Feuerwehr rettet Bewohner per Leiter

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Dietzenbach brennt es. Eine Bewohnerin überlebt das Feuer nicht. Die Feuerwehr kann die anderen Bewohner per Leiter retten.

09.06.2025

Ermittlungen

Nach Brand in Offenbach: Identität eines Opfers noch unklar

14.12.2023