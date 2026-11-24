Brackenheim (dpa/lsw) - Ein Teenager ist bei einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Brackenheim (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 17-Jährige Beifahrer in einem von zwei beteiligten Autos. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus. Wie Zeugen berichteten, sollen sich die beiden 18 Jahre alten Fahrer am späten Montagabend ein Rennen geliefert haben. In derselben Kurve kurz nach dem Ortseingang des Ortsteils Dürrenzimmern sollen beide die Kontrolle über ihre Wagen verloren haben. Einer fuhr gegen eine Hauswand, der andere gegen den Bordstein. Die Fahrer blieben beide unverletzt. Polizisten beschlagnahmten ihre Autos, ihre Führerscheine, Smartphones und das Mobiltelefon des Beifahrers.