Jugendlicher grillt auf Parkhausdach - und löst Einsatz aus
Zeugen sehen einen Jugendlichen auf dem Dach eines Parkhauses etwas anzünden und rufen die Feuerwehr. Was hatte der 14-Jährige auf dem Dach vor?
Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Einen sehr ungewöhnlichen Ort hat sich ein Jugendlicher zum Grillen ausgesucht: Der 14-Jährige stellte am Freitagabend einen Einweggrill auf dem Dach eines Parkhauses nahe dem Stuttgarter Flughafen und der Messe auf. Er habe dort Würstchen grillen wollen, wie die Polizei mitteilte.
Zeugen hätten gesehen, wie der Jugendliche etwas angezündet hatte und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte bei dem Parkhaus, das sich über eine Autobahn erstreckt, ankamen, entdeckten sie den grillenden Jugendlichen. Löschen musste die Flughafenfeuerwehr nichts. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zu seinen Eltern nach Hause.