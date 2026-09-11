Jugendlicher soll Frauen belästigt haben - Zeugen gesucht
Eine Frau wird auf offener Straße unsittlich berührt und versucht, den Jugendlichen einzuholen. Auf der Suche nach ihm scheint sie nicht die Einzige zu sein.
Reutlingen (dpa/lsw) - Ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher soll in Reutlingen mindestens eine Frau unsittlich berührt haben. Der Unbekannte hielt am Donnerstag mit seinem E-Scooter an, um die 38-Jährige über die Straße zu lassen, berührte sie dabei unsittlich und fuhr davon, wie die Polizei mitteilte.
Als die Frau versuchte, den Jugendlichen einzuholen, traf sie auf einen Autofahrer, der ebenfalls nach dem Jugendlichen suchte. Der Teenager soll auch die Frau des Autofahrers unsittlich angefasst haben. Die Polizei sucht nach dem Jugendlichen sowie weiteren Zeugen oder möglichen Geschädigten.